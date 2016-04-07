Сокол
мин
14
Перченок
Александр Перченок
67
31
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
75
Серасхов
Александр Серасхов
75
20
Столяренко
Александр Столяренко
90
5
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
17
Молодцов
Артем Молодцов
90
34
Сабитов
Ренат Сабитов
90
30
Трусевич
Максим Трусевич
90
10
Романенко
Владимир Романенко
90
11
Дегтярев
Александр Дегтярев
68
13
Коротаев
Александр Коротаев
90
Запасные
19
Андреев
Максим Андреев
33
Хохлов
Никита Хохлов
16
Федоров
Артем Федоров
8
Бурченко
Максим Бурченко
7
Шевчук
Сергей Шевчук