Волга
мин
16
Вавилин
Денис Вавилин
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
11'
63'
81
15
Колев
Росин Колев
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
12'
90
6
Полянин
Дмитрий Полянин
73
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
95
Петров
Илья Петров
90
20
Маляка
Дмитрий Маляка
64
10
Козлов
Андрей Козлов
56
7
Саркисов
Артур Саркисов
90
22
Лукьянов
Иван Лукьянов
90
Запасные
71
Кузнецов
Алексей Кузнецов
97
Маляров
Кирилл Маляров
77
Прошин
Андрей Прошин
3
Пасько
Артем Пасько
17
Миносян
Артур Миносян
14
Суханов
Эдуард Суханов
13
Кухарчук
Илья Кухарчук