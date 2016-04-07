Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
Гарбуз 11'
Буйволов 12'
Гарбуз 63'
Маляров 88'
4 : 1
Матч завершен
Байкал
Иркутск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
7 апр. 2016, 18:00 МСК
7.04.2016, 18:00 МСК
четверг
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Волга
мин
16
Вавилин
Денис Вавилин
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
11'
63'
11', 63'
81
15
Колев
Росин Колев
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
12'
12'
90
6
Полянин
Дмитрий Полянин
73
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
95
Петров
Илья Петров
90
20
Маляка
Дмитрий Маляка
64
10
Козлов
Андрей Козлов
56
7
Саркисов
Артур Саркисов
90
22
Лукьянов
Иван Лукьянов
90
Запасные
71
Кузнецов
Алексей Кузнецов
97
Маляров
Кирилл Маляров
88'
77
Прошин
Андрей Прошин
3
Пасько
Артем Пасько
17
Миносян
Артур Миносян
14
Суханов
Эдуард Суханов
13
Кухарчук
Илья Кухарчук