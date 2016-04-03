СКА-Хабаровск
мин
12
Дюпин
Юрий Дюпин
90
15
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
15
Удалый
Игорь Удалый
90
29
Наваловский
Георгий Наваловский
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
24
Ваганов
Сергей Ваганов
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
40
Кацаев
Адлан Кацаев
83
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
35
Прокофьев
Станислав Прокофьев
69
22
Гатикоев
Давид Гатикоев
32
Запасные
64
Озманов
Давид Озманов
1
Соколов
Ренат Соколов
20
Киреев
Андрей Киреев
5
Купчин
Антон Купчин
78
Калинский
Николай Калинский
36
Илуридзе
Георгий Илуридзе
27
Базелюк
Константин Базелюк