Сокол
мин
19
Андреев
Максим Андреев
82
14
Перченок
Александр Перченок
69
31
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
20
Столяренко
Александр Столяренко
90
5
Горбатюк
Александр Горбатюк
90'
90
17
Молодцов
Артем Молодцов
90
34
Сабитов
Ренат Сабитов
90
30
Трусевич
Максим Трусевич
90
10
Романенко
Владимир Романенко
90
11
Дегтярев
Александр Дегтярев
60'
62
13
Коротаев
Александр Коротаев
13'
90
Запасные
33
Хохлов
Никита Хохлов
16
Федоров
Артем Федоров
75
Серасхов
Александр Серасхов
8
Бурченко
Максим Бурченко
7
Шевчук
Сергей Шевчук