Луч
мин
5
Пискунов
Антон Пискунов
90
70
Котляров
Александр Котляров
90
2
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
27
Гузь
Дмитрий Гузь
90
17
Ребко
Алексей Ребко
87
14
Семакин
Максим Семакин
90
7
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
10
Казанков
Максим Казанков
83
90
Кортава
Дмитрий Кортава
55
85
Родригес
Нивалдо Родригес
90
Запасные
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
23
Кирисов
Евгений Кирисов
35
Гаврилов
Илья Гаврилов
89
Мищенко
Михаил Мищенко
78
Козлов
Михаил Козлов
17
Клопков
Денис Клопков
24
Столбовой
Иван Столбовой