СКА-Хабаровск
мин
12
Дюпин
Юрий Дюпин
90
20
Киреев
Андрей Киреев
90
15
Удалый
Игорь Удалый
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
5
Купчин
Антон Купчин
90
24
Ваганов
Сергей Ваганов
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
37
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
44
40
Кацаев
Адлан Кацаев
90
35
Прокофьев
Станислав Прокофьев
90
27
Базелюк
Константин Базелюк
66
Запасные
88
Агаронян
Манвел Агаронян
64
Озманов
Давид Озманов
1
Соколов
Ренат Соколов
78
Калинский
Николай Калинский
19
Плетин
Василий Плетин
36
Илуридзе
Георгий Илуридзе
22
Гатикоев
Давид Гатикоев