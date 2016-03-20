Луч
мин
23
Кирисов
Евгений Кирисов
78
70
Котляров
Александр Котляров
90
92
Семенов
Андрей Семенов
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
27
Гузь
Дмитрий Гузь
90
14
Семакин
Максим Семакин
90
17
Ребко
Алексей Ребко
90
7
Кабутов
Дмитрий Кабутов
69
10
Казанков
Максим Казанков
69
90
Кортава
Дмитрий Кортава
46
85
Родригес
Нивалдо Родригес
81'
90
Запасные
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
35
Гаврилов
Илья Гаврилов
2
Кренделев
Вячеслав Кренделев
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
89
Мищенко
Михаил Мищенко
78
Козлов
Михаил Козлов
24
Столбовой
Иван Столбовой