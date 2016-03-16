Тюмень
мин
72
Кошелев
Сергей Кошелев
57
10
Пустозеров
Алексей Пустозеров
90
90
Шакуро
Павел Шакуро
90
35
Телков
Игорь Телков
90
7
Павленко
Андрей Павленко
70
2
Кичин
Валерий Кичин
90
19
Локтионов
Роман Локтионов
90
3
Куликов
Александр Куликов
86
24
Теленков
Никита Теленков
90
8
Чудин
Иван Чудин
19'
90
9
Мамтов
Хасан Мамтов
65'
90
Запасные
73
Снигирев
Владимир Снигирев
76
Маурин
Дмитрий Маурин
98
Кучиев
Георгий Кучиев
11
Полин
Андрей Полин
53
Смирнов
Артем Смирнов
29
Маслов
Павел Маслов
37
Чуканов
Андреа Чуканов