Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
2 : 3
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Алейник 10'
Кренделев 25'
Алейник 36'
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
12 марта 2016, 19:00 МСК
12.03.2016, 19:00 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Волгарь
мин
22
Бучнев
Станислав Бучнев
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
23
Зуйков
Сергей Зуйков
90
28
Байрыев
Азат Байрыев
90
5
Иванов
Дмитрий Иванов
90
8
Алейник
Олег Алейник
10'
36'
10', 36'
80
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
87
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
73
7
Кренделев
Александр Кренделев
25'
25'
90
32
Петрович
Бранимир Петрович
90
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
77
Запасные
99
Жабкин
Михаил Жабкин
20
Болонин
Александр Болонин
10
Газзаев
Руслан Газзаев
88
Сикач
Степан Сикач
15
Коломийченко
Алексей Коломийченко
29
Яковлев
Максим Яковлев
9
Болов
Руслан Болов