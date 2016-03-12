Волгарь
мин
22
Бучнев
Станислав Бучнев
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
23
Зуйков
Сергей Зуйков
90
28
Байрыев
Азат Байрыев
90
5
Иванов
Дмитрий Иванов
90
8
Алейник
Олег Алейник
10'
36'
80
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
87
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
73
7
Кренделев
Александр Кренделев
25'
90
32
Петрович
Бранимир Петрович
90
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
77
Запасные
99
Жабкин
Михаил Жабкин
20
Болонин
Александр Болонин
10
Газзаев
Руслан Газзаев
88
Сикач
Степан Сикач
15
Коломийченко
Алексей Коломийченко
29
Яковлев
Максим Яковлев
9
Болов
Руслан Болов