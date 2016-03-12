Енисей
мин
19
Ибрагимов
Муса Ибрагимов
52'
90
35
Азаров
Василий Азаров
90
46
Цховребов
Альберт Цховребов
81
4
Качан
Евгений Качан
90
23
Васильев
Максим Васильев
90
22
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
46
90
Ломакин
Александр Ломакин
16'
54
7
Алиев
Азер Алиев
68
21
Иванов
Егор Иванов
40'
90
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
20
Руднев
Максим Руднев
13
Юсифов
Самир Юсифов
1
Бородько
Михаил Бородько
18
Марущак
Кирилл Марущак
77
Хрущев
Алексей Хрущев
55
Исаев
Алексей Исаев
44
Мануковский
Александр Мануковский