Матч завершен
Енисей
Красноярск
Ломакин 16'
Иванов 40'
Ибрагимов 52'
Исаев 61'
4 : 0
Матч завершен
Байкал
Иркутск
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
12 марта 2016, 13:00 МСК
12.03.2016, 13:00 МСК
суббота
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
19
Ибрагимов
Муса Ибрагимов
52'
52'
90
35
Азаров
Василий Азаров
90
46
Цховребов
Альберт Цховребов
81
4
Качан
Евгений Качан
90
23
Васильев
Максим Васильев
90
22
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
46
90
Ломакин
Александр Ломакин
16'
16'
54
7
Алиев
Азер Алиев
68
21
Иванов
Егор Иванов
40'
40'
90
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
20
Руднев
Максим Руднев
13
Юсифов
Самир Юсифов
1
Бородько
Михаил Бородько
18
Марущак
Кирилл Марущак
77
Хрущев
Алексей Хрущев
55
Исаев
Алексей Исаев
61'
44
Мануковский
Александр Мануковский