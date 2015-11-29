Шинник
мин
3
Цховребов
Валерий Цховребов
90
8
Земсков
Михаил Земсков
81
22
Султонов
Мухаммад Султонов
63
16
Яшин
Дмитрий Яшин
90
33
Ламанж
Абдель Ламанж
90
3
Ятченко
Евгений Ятченко
90
10
Павленко
Александр Павленко
77'
90
90
Платика
Михаил Платика
19'
90
17
Щадин
Артем Щадин
90
9
Мязин
Андрей Мязин
78
7
Булия
Эдуард Булия
71'
87
Запасные
26
Айрапетян
Арсен Айрапетян
77
Родионов
Леонид Родионов
1
Малышев
Александр Малышев
4
Беляев
Максим Беляев
20
Войдель
Роман Войдель
62
Никитинский
Дмитрий Никитинский
11
Митасов
Артем Митасов