Волгарь
мин
99
Жабкин
Михаил Жабкин
70
22
Бучнев
Станислав Бучнев
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
77
Зураев
Эльбрус Зураев
90
28
Байрыев
Азат Байрыев
80'
90
5
Иванов
Дмитрий Иванов
90
8
Алейник
Олег Алейник
74
7
Кренделев
Александр Кренделев
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
55
27
Елисеев
Александр Елисеев
76
33
Алхазов
Александр Алхазов
69'
90
Запасные
30
Саганович
Дмитрий Саганович
20
Болонин
Александр Болонин
10
Газзаев
Руслан Газзаев
15
Коломийченко
Алексей Коломийченко
29
Яковлев
Максим Яковлев
32
Петрович
Бранимир Петрович
9
Болов
Руслан Болов