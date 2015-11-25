Оренбург
мин
1
Руденко
Александр Руденко
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
9
Парняков
Владимир Парняков
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
8
Шогенов
Марат Шогенов
62
37
Воробьев
Роман Воробьев
81
10
Маркелов
Иван Маркелов
90
90
Делькин
Артем Делькин
19'
72
Запасные
55
Чванов
Дмитрий Чванов
26
Васиев
Фарход Васиев
23
Бреев
Сергей Бреев
30
Друзин
Алексей Друзин
17
Зюзинс
Артурс Зюзинс
14
Кабутов
Дмитрий Кабутов
13
Аппаев
Хызыр Аппаев