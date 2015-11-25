Шинник
мин
22
Султонов
Мухаммад Султонов
46
37
Сиротов
Владислав Сиротов
61
3
Цховребов
Валерий Цховребов
90
16
Яшин
Дмитрий Яшин
90
33
Ламанж
Абдель Ламанж
90
3
Ятченко
Евгений Ятченко
90
8
Маляров
Никита Маляров
34'
80
90
Платика
Михаил Платика
90
17
Щадин
Артем Щадин
37'
90
9
Мязин
Андрей Мязин
90
7
Булия
Эдуард Булия
72
Запасные
8
Земсков
Михаил Земсков
1
Малышев
Александр Малышев
4
Беляев
Максим Беляев
20
Войдель
Роман Войдель
62
Никитинский
Дмитрий Никитинский
11
Митасов
Артем Митасов
10
Павленко
Александр Павленко