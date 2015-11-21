Оренбург
мин
1
Руденко
Александр Руденко
90
26
Васиев
Фарход Васиев
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
9
Парняков
Владимир Парняков
84
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
23
Бреев
Сергей Бреев
66
37
Воробьев
Роман Воробьев
61'
77
10
Маркелов
Иван Маркелов
58'
90
90
Делькин
Артем Делькин
71
Запасные
55
Чванов
Дмитрий Чванов
7
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
8
Шогенов
Марат Шогенов
30
Друзин
Алексей Друзин
17
Зюзинс
Артурс Зюзинс
22
Кобялко
Антон Кобялко
13
Аппаев
Хызыр Аппаев