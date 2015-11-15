Томь
мин
55
Криворучко
Александр Криворучко
90
17
Темников
Иван Темников
65
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
25
Йиранек
Мартин Йиранек
90
19
Тен
Петр Тен
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
39'
82
17
Пугин
Алексей Пугин
65
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
4
Башкиров
Евгений Башкиров
90
90
Лях
Андрей Лях
90
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
77'
79
Запасные
77
Чуваев
Олег Чуваев
92
Башилов
Михаил Башилов
18
Нуров
Георгий Нуров
14
Черевко
Александр Черевко
27
Погребняк
Кирилл Погребняк
10
Саная
Анзор Саная
18
Голубов
Дмитрий Голубов