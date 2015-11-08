Арсенал
мин
16
Котов
Сергей Котов
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
16'
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
23
Калешин
Игорь Калешин
90
2
Ершов
Иван Ершов
40
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
10
Федотов
Виталий Федотов
85
28
Рыжков
Владислав Рыжков
62
48
Кутьин
Александр Кутьин
90
14
Маслов
Сергей Маслов
81
Запасные
33
Кот
Игорь Кот
8
Сухарев
Сергей Сухарев
27
Игнатьев
Сергей Игнатьев
15
Димидко
Александр Димидко
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
7
Деобальд
Павел Деобальд
9
Вуйович
Горан Вуйович