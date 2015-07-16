Тосно
мин
92
Книга
Денис Книга
90
27
Мищенко
Михаил Мищенко
44'
90
4
Тимошин
Никита Тимошин
90
16
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
23
Причиненко
Станислав Причиненко
90
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
82
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
10
Комков
Михаил Комков
72
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
46
7
Голышев
Павел Голышев
88
Запасные
1
Байчора
Эдуард Байчора
25
Смирнов
Михаил Смирнов
87
Максимов
Иван Максимов
13
Бочков
Андрей Бочков
24
Пазин
Андрей Пазин
15
Ильин
Владимир Ильин
46
Лаптев
Денис Лаптев