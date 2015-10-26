Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
90
71
Багаев
Михаил Багаев
90
93
Бурнаш
Георгий Бурнаш
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
27
Тихий
Дмитрий Тихий
90
10
Альшин
Ильнур Альшин
54'
65'
78
8
Гриднев
Даниил Гриднев
90
70
Мурнин
Андрей Мурнин
90
77
Коробов
Дмитрий Коробов
31'
90
89
Касьян
Александр Касьян
73'
83
17
Бирюков
Михаил Бирюков
75
Запасные
16
Терновский
Дмитрий Терновский
23
Могилевский
Павел Могилевский
5
Дубровин
Юрий Дубровин
7
Бекетов
Артем Бекетов
36
Самсонов
Олег Самсонов
22
Рылов
Артур Рылов
14
Заболотный
Антон Заболотный