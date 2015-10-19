Спартак-2
мин
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
90
26
Ходырев
Антон Ходырев
90
45
Пуцко
Александр Пуцко
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
64
Кутин
Денис Кутин
90
53
Самсонов
Артем Самсонов
46
61
Зубарев
Владимир Зубарев
46
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
90
41
Обухов
Владимир Обухов
71
60
Савичев
Константин Савичев
61
69
Давыдов
Денис Давыдов
90
Запасные
27
Филиппов
Михаил Филиппов
44
Фадеев
Николай Фадеев
87
Зуев
Александр Зуев
73
Гулиев
Аяз Гулиев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
51
Каюмов
Дмитрий Каюмов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе