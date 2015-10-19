Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
90
71
Багаев
Михаил Багаев
90
93
Бурнаш
Георгий Бурнаш
90
13
Шахов
Виталий Шахов
65
27
Тихий
Дмитрий Тихий
90
10
Альшин
Ильнур Альшин
68
77
Коробов
Дмитрий Коробов
78
70
Мурнин
Андрей Мурнин
90
91
Свежов
Виктор Свежов
37'
90
89
Касьян
Александр Касьян
33'
90
17
Бирюков
Михаил Бирюков
62'
90
Запасные
16
Терновский
Дмитрий Терновский
5
Дубровин
Юрий Дубровин
8
Гриднев
Даниил Гриднев
7
Бекетов
Артем Бекетов
22
Рылов
Артур Рылов
36
Самсонов
Олег Самсонов
14
Заболотный
Антон Заболотный