КАМАЗ
мин
90
Поляков
Олег Поляков
86
16
Агапов
Александр Агапов
90
3
Суслов
Кирилл Суслов
90
36
Грачев
Дмитрий Грачев
90
22
Сахневич
Андрей Сахневич
90
27
Лебамба
Станислав Лебамба
90
42
Кириллов
Юрий Кириллов
17'
90
7
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
10
Давыдов
Сергей Давыдов
35'
74
19
Гошоков
Арсен Гошоков
83
94
Хубаев
Давид Хубаев
90
Запасные
55
Адамс
Лайонел Адамс
6
Акбашев
Роман Акбашев
11
Газданов
Артур Газданов
9
Сафронов
Павел Сафронов
77
Москвин
Артем Москвин
5
Шляков
Евгений Шляков
14
Пименов
Михаил Пименов