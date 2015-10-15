Спартак-2
мин
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
90
26
Ходырев
Антон Ходырев
90
45
Пуцко
Александр Пуцко
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
12'
90
64
Кутин
Денис Кутин
90
60
Савичев
Константин Савичев
65
87
Зуев
Александр Зуев
90
61
Зубарев
Владимир Зубарев
63
41
Обухов
Владимир Обухов
90
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
90
69
Давыдов
Денис Давыдов
90
Запасные
27
Филиппов
Михаил Филиппов
44
Фадеев
Николай Фадеев
73
Гулиев
Аяз Гулиев
53
Самсонов
Артем Самсонов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
51
Каюмов
Дмитрий Каюмов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе