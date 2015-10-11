Балтика
мин
19
Макарчук
Артем Макарчук
42'
90
7
Чхапелия
Ника Чхапелия
87
68
Запрудских
Виталий Запрудских
65
16
Барановский
Михаил Барановский
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
14
Цуканов
Сергей Цуканов
90
23
Земченков
Виктор Земченков
90
93
Каленкович
Виталий Каленкович
35'
90
25
Цимбал
Евгений Цимбал
90
9
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
64
Ланин
Олег Ланин
70'
90
Запасные
22
Алексеев
Алексей Алексеев
27
Куцеро
Алексей Куцеро
76
Постаногов
Григорий Постаногов
39
Сармонт
Валерий Сармонт
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
8
Глушков
Никита Глушков
33
Волков
Максим Волков