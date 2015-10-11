КАМАЗ
мин
17
Волосян
Сергей Волосян
90
90
Поляков
Олег Поляков
90
16
Агапов
Александр Агапов
90
3
Суслов
Кирилл Суслов
90
36
Грачев
Дмитрий Грачев
90
8
Федотов
Семен Федотов
46
27
Лебамба
Станислав Лебамба
90
42
Кириллов
Юрий Кириллов
90
7
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
10
Давыдов
Сергей Давыдов
61
19
Гошоков
Арсен Гошоков
80
Запасные
11
Газданов
Артур Газданов
9
Сафронов
Павел Сафронов
30
Арлашин
Денис Арлашин
77
Москвин
Артем Москвин
88
Ганиев
Ирек Ганиев
22
Сахневич
Андрей Сахневич
94
Хубаев
Давид Хубаев