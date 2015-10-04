Балтика
мин
68
Запрудских
Виталий Запрудских
46
19
Макарчук
Артем Макарчук
90
39
Сармонт
Валерий Сармонт
90
11
Сердюк
Артем Сердюк
58
16
Барановский
Михаил Барановский
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
93
Каленкович
Виталий Каленкович
90
25
Цимбал
Евгений Цимбал
90
9
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
8
Глушков
Никита Глушков
72
10
Гелоян
Ишхан Гелоян
52
Запасные
76
Постаногов
Григорий Постаногов
7
Чхапелия
Ника Чхапелия
1
Рогачев
Алексей Рогачев
23
Земченков
Виктор Земченков
64
Ланин
Олег Ланин
33
Волков
Максим Волков