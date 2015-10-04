Матч завершен
Байкал
Иркутск
1 : 0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
4 окт. 2015, 12:00 МСК
4.10.2015, 12:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Балтика
мин
68
Запрудских
Виталий Запрудских
46
19
Макарчук
Артем Макарчук
90
39
Сармонт
Валерий Сармонт
90
11
Сердюк
Артем Сердюк
58
16
Барановский
Михаил Барановский
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
93
Каленкович
Виталий Каленкович
90
25
Цимбал
Евгений Цимбал
90
9
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
8
Глушков
Никита Глушков
72
10
Гелоян
Ишхан Гелоян
52
Запасные
76
Постаногов
Григорий Постаногов
7
Чхапелия
Ника Чхапелия
1
Рогачев
Алексей Рогачев
23
Земченков
Виктор Земченков
64
Ланин
Олег Ланин
33
Волков
Максим Волков