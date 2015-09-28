Волга
мин
97
Маляров
Кирилл Маляров
90
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
64'
90
3
Пасько
Артем Пасько
90
17
Миносян
Артур Миносян
38'
70
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
31
Да Силва
Леандро Да Силва
90
13
Кухарчук
Илья Кухарчук
54
7
Саркисов
Артур Саркисов
60
10
Козлов
Андрей Козлов
54
Запасные
12
Шеляков
Алексей Шеляков
16
Вавилин
Денис Вавилин
15
Колев
Росин Колев
6
Полянин
Дмитрий Полянин
14
Суханов
Эдуард Суханов
95
Петров
Илья Петров
22
Лукьянов
Иван Лукьянов