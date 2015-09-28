Сибирь
мин
44
Ларенц
Вячеслав Ларенц
90
22
Цыган
Николай Цыган
90
5
Головатенко
Виктор Головатенко
90
28
Магаль
Руслан Магаль
90
4
Выходил
Томаш Выходил
90
83
Харитонов
Александр Харитонов
89
33
Дышеков
Аслан Дышеков
90
10
Нагибин
Иван Нагибин
59
9
Житнев
Максим Житнев
46'
90
37
Чеботару
Евгений Чеботару
90
7
Беляев
Роман Беляев
79
Запасные
19
Азаров
Владимир Азаров
20
Авдюшкин
Даниил Авдюшкин
3
Плопа
Максим Плопа
55
Гладышев
Алексей Гладышев
32
Скороходов
Денис Скороходов
8
Макаренко
Александр Макаренко