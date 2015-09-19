Сокол
мин
19
Андреев
Максим Андреев
83
31
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
75
Серасхов
Александр Серасхов
90
5
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
20
Столяренко
Александр Столяренко
90
17
Молодцов
Артем Молодцов
68
30
Трусевич
Максим Трусевич
46
7
Шевчук
Сергей Шевчук
90
34
Сабитов
Ренат Сабитов
90
10
Романенко
Владимир Романенко
90
13
Коротаев
Александр Коротаев
46
Запасные
6
Борисов
Дмитрий Борисов
14
Перченок
Александр Перченок
16
Федоров
Артем Федоров
3
Лозенков
Иван Лозенков
9
Муллин
Камиль Муллин
11
Дегтярев
Александр Дегтярев
23
Радченко
Александр Радченко