Волга
мин
97
Маляров
Кирилл Маляров
60
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
3
Пасько
Артем Пасько
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
29
Джалилов
Искандар Джалилов
46
17
Миносян
Артур Миносян
75
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
20
Маляка
Дмитрий Маляка
90
23
Саталкин
Никита Саталкин
90
13
Кухарчук
Илья Кухарчук
46
Запасные
71
Кузнецов
Алексей Кузнецов
15
Колев
Росин Колев
14
Суханов
Эдуард Суханов
4
Костюков
Михаил Костюков
95
Петров
Илья Петров
10
Козлов
Андрей Козлов
22
Лукьянов
Иван Лукьянов