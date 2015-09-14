СКА-Хабаровск
мин
11
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
66
12
Дюпин
Юрий Дюпин
90
85
Попов
Михаил Попов
90
15
Удалый
Игорь Удалый
90
15
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
5
Купчин
Антон Купчин
90
28
Ходжава
Гоча Ходжава
46
24
Ваганов
Сергей Ваганов
81
18
Сорокин
Валерий Сорокин
90
27
Базелюк
Константин Базелюк
61'
79
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
1
Соколов
Ренат Соколов
20
Киреев
Андрей Киреев
6
Карасев
Павел Карасев
37
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
99
Умаров
Ризван Умаров
22
Гатикоев
Давид Гатикоев
8
Кармазиненко
Василий Кармазиненко