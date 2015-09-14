Сокол
мин
19
Андреев
Максим Андреев
75'
90
31
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
75
Серасхов
Александр Серасхов
80
5
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
17
Молодцов
Артем Молодцов
90
34
Сабитов
Ренат Сабитов
90
30
Трусевич
Максим Трусевич
90
7
Шевчук
Сергей Шевчук
56'
90
9
Муллин
Камиль Муллин
46
10
Романенко
Владимир Романенко
90
13
Коротаев
Александр Коротаев
55
Запасные
15
Фешин
Вячеслав Фешин
6
Борисов
Дмитрий Борисов
33
Хохлов
Никита Хохлов
14
Перченок
Александр Перченок
16
Федоров
Артем Федоров
23
Радченко
Александр Радченко
11
Дегтярев
Александр Дегтярев