Луч
мин
30
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
55'
90
77
Селищев
Денис Селищев
90
36
Колычев
Сергей Колычев
90
16
Довбня
Александр Довбня
90
8
Бабенков
Олег Бабенков
88
92
Семенов
Андрей Семенов
90
27
Гузь
Дмитрий Гузь
90
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
56
78
Козлов
Михаил Козлов
46
17
Клопков
Денис Клопков
90
24
Столбовой
Иван Столбовой
46
Запасные
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
70
Котляров
Александр Котляров
2
Кренделев
Вячеслав Кренделев
15
Зюзин
Максим Зюзин
10
Казанков
Максим Казанков
11
Вотинов
Максим Вотинов