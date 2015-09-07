Матч завершен
Байкал
Иркутск
2 : 3
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Киреев 67'
Киреев 74'
Кармазиненко 77'
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
7 сент. 2015, 13:30 МСК
7.09.2015, 13:30 МСК
понедельник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
12
Дюпин
Юрий Дюпин
90
85
Попов
Михаил Попов
90
5
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
15
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
15
Удалый
Игорь Удалый
90
5
Купчин
Антон Купчин
59
24
Ваганов
Сергей Ваганов
62
28
Ходжава
Гоча Ходжава
90
37
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
60
18
Сорокин
Валерий Сорокин
72
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
11
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
32
Минич
Вадим Минич
1
Соколов
Ренат Соколов
20
Киреев
Андрей Киреев
67', 74'
6
Карасев
Павел Карасев
22
Гатикоев
Давид Гатикоев
6
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
77'