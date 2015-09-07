СКА-Хабаровск
мин
12
Дюпин
Юрий Дюпин
90
85
Попов
Михаил Попов
90
5
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
15
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
15
Удалый
Игорь Удалый
90
5
Купчин
Антон Купчин
59
24
Ваганов
Сергей Ваганов
62
28
Ходжава
Гоча Ходжава
90
37
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
60
18
Сорокин
Валерий Сорокин
72
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
11
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
32
Минич
Вадим Минич
1
Соколов
Ренат Соколов
20
Киреев
Андрей Киреев
6
Карасев
Павел Карасев
22
Гатикоев
Давид Гатикоев
6
Кармазиненко
Василий Кармазиненко