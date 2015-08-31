Луч
мин
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
63
16
Довбня
Александр Довбня
90
2
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
8
Бабенков
Олег Бабенков
90
92
Семенов
Андрей Семенов
90
27
Гузь
Дмитрий Гузь
90
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
15
Зюзин
Максим Зюзин
46
4
Славнов
Роман Славнов
75
10
Казанков
Максим Казанков
90
24
Столбовой
Иван Столбовой
29'
71
Запасные
77
Селищев
Денис Селищев
30
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
33
Насадюк
Максим Насадюк
70
Котляров
Александр Котляров
78
Козлов
Михаил Козлов
17
Клопков
Денис Клопков
11
Вотинов
Максим Вотинов