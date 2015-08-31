Матч завершен
Луч
Владивосток
Столбовой 29'
1 : 0
Матч завершен
Байкал
Иркутск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
31 авг. 2015, 12:00 МСК
31.08.2015, 12:00 МСК
понедельник
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы
Луч
мин
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
63
16
Довбня
Александр Довбня
90
2
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
8
Бабенков
Олег Бабенков
90
92
Семенов
Андрей Семенов
90
27
Гузь
Дмитрий Гузь
90
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
15
Зюзин
Максим Зюзин
46
4
Славнов
Роман Славнов
75
10
Казанков
Максим Казанков
90
24
Столбовой
Иван Столбовой
29'
29'
71
Запасные
77
Селищев
Денис Селищев
30
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
33
Насадюк
Максим Насадюк
70
Котляров
Александр Котляров
78
Козлов
Михаил Козлов
17
Клопков
Денис Клопков
11
Вотинов
Максим Вотинов