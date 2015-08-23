Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1 : 2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Марущак 52'
Низамутдинов 58'
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
23 авг. 2015, 19:00 МСК
23.08.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
23
Васильев
Максим Васильев
90
24
Климов
Игорь Климов
90
33
Гультяев
Илья Гультяев
90
18
Марущак
Кирилл Марущак
52'
52'
90
8
Лешонок
Владимир Лешонок
90
77
Хрущев
Алексей Хрущев
46
21
Иванов
Егор Иванов
73
7
Алиев
Азер Алиев
76
11
Галыш
Виталий Галыш
90
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
58'
58'
90
Запасные
3
Магадиев
Денис Магадиев
25
Опарин
Михаил Опарин
80
Чернов
Евгений Чернов
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
10
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
92
Скворцов
Алексей Скворцов
15
Чадов
Вячеслав Чадов