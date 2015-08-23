Енисей
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
23
Васильев
Максим Васильев
90
24
Климов
Игорь Климов
90
33
Гультяев
Илья Гультяев
90
18
Марущак
Кирилл Марущак
52'
90
8
Лешонок
Владимир Лешонок
90
77
Хрущев
Алексей Хрущев
46
21
Иванов
Егор Иванов
73
7
Алиев
Азер Алиев
76
11
Галыш
Виталий Галыш
90
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
58'
90
Запасные
3
Магадиев
Денис Магадиев
25
Опарин
Михаил Опарин
80
Чернов
Евгений Чернов
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
10
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
92
Скворцов
Алексей Скворцов
15
Чадов
Вячеслав Чадов