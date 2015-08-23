Тюмень
мин
10
Пустозеров
Алексей Пустозеров
72
35
Телков
Игорь Телков
90
19
Локтионов
Роман Локтионов
90
6
Пономарев
Владимир Пономарев
90
30
Таказов
Сослан Таказов
87
7
Павленко
Андрей Павленко
90
2
Кичин
Валерий Кичин
74
13
Шляпкин
Алексей Шляпкин
65
4
Кленкин
Данил Кленкин
90
8
Чудин
Иван Чудин
90
9
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
11
Полин
Андрей Полин
99
Маркин
Михаил Маркин
72
Кошелев
Сергей Кошелев
53
Смирнов
Артем Смирнов
3
Куликов
Александр Куликов
16
Нежелев
Анатолий Нежелев
24
Теленков
Никита Теленков