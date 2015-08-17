Волгарь
мин
11
Веркашанский
Сергей Веркашанский
61
20
Болонин
Александр Болонин
90
22
Бучнев
Станислав Бучнев
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
77
Зураев
Эльбрус Зураев
90
28
Байрыев
Азат Байрыев
90
5
Иванов
Дмитрий Иванов
90
8
Алейник
Олег Алейник
67
29
Яковлев
Максим Яковлев
76
87
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
32
Петрович
Бранимир Петрович
56
Запасные
10
Газзаев
Руслан Газзаев
99
Жабкин
Михаил Жабкин
88
Сикач
Степан Сикач
4
Стешин
Евгений Стешин
19
Сутормин
Алексей Сутормин
81
Букия
Темури Букия
9
Болов
Руслан Болов