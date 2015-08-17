Енисей
мин
3
Магадиев
Денис Магадиев
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
80
Чернов
Евгений Чернов
90
24
Климов
Игорь Климов
90
23
Васильев
Максим Васильев
90
22
Шабаев
Ильдар Шабаев
83
33
Гультяев
Илья Гультяев
90
8
Лешонок
Владимир Лешонок
90
77
Хрущев
Алексей Хрущев
55
21
Иванов
Егор Иванов
68
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
6
Богдан
Константин Богдан
25
Опарин
Михаил Опарин
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
7
Алиев
Азер Алиев
11
Галыш
Виталий Галыш
15
Чадов
Вячеслав Чадов
10
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано