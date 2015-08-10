Волгарь
мин
10
Газзаев
Руслан Газзаев
56
22
Бучнев
Станислав Бучнев
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
5
Иванов
Дмитрий Иванов
90
28
Байрыев
Азат Байрыев
90
77
Зураев
Эльбрус Зураев
90
7
Кренделев
Александр Кренделев
53
29
Яковлев
Максим Яковлев
73
87
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
28'
61'
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
33
Алхазов
Александр Алхазов
69
Запасные
99
Жабкин
Михаил Жабкин
20
Болонин
Александр Болонин
88
Сикач
Степан Сикач
4
Стешин
Евгений Стешин
8
Алейник
Олег Алейник
27
Елисеев
Александр Елисеев
9
Болов
Руслан Болов