Матч завершен
Байкал
Иркутск
Иванов 53'
3 : 2
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Лукьяновс 28'
Лукьяновс 61'
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
10 авг. 2015, 13:30 МСК
10.08.2015, 13:30 МСК
понедельник
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Волгарь
мин
10
Газзаев
Руслан Газзаев
56
22
Бучнев
Станислав Бучнев
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
5
Иванов
Дмитрий Иванов
53'
90
28
Байрыев
Азат Байрыев
90
77
Зураев
Эльбрус Зураев
90
7
Кренделев
Александр Кренделев
53
29
Яковлев
Максим Яковлев
73
87
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
28'
61'
28', 61'
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
33
Алхазов
Александр Алхазов
69
Запасные
99
Жабкин
Михаил Жабкин
20
Болонин
Александр Болонин
88
Сикач
Степан Сикач
4
Стешин
Евгений Стешин
8
Алейник
Олег Алейник
27
Елисеев
Александр Елисеев
9
Болов
Руслан Болов