Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
9
Парняков
Владимир Парняков
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
12
Малых
Андрей Малых
81
29
Афонин
Вадим Афонин
90
8
Шогенов
Марат Шогенов
90
23
Бреев
Сергей Бреев
73
14
Кабутов
Дмитрий Кабутов
66
90
Делькин
Артем Делькин
13'
42'
52'
69
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
26
Васиев
Фарход Васиев
7
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
37
Воробьев
Роман Воробьев
10
Маркелов
Иван Маркелов
22
Кобялко
Антон Кобялко
13
Аппаев
Хызыр Аппаев