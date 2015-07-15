Арсенал
мин
33
Кот
Игорь Кот
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
62
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
23
Калешин
Игорь Калешин
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
89
Стародуб
Дмитрий Стародуб
77
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
28
Рыжков
Владислав Рыжков
56'
90
19
Дудолев
Артем Дудолев
57
48
Кутьин
Александр Кутьин
80'
90
Запасные
73
Гагиты
Ренат Гагиты
16
Котов
Сергей Котов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
7
Деобальд
Павел Деобальд
14
Маслов
Сергей Маслов
54
Закарлюка
Александр Закарлюка