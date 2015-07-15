Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
2 : 2
Матч завершен
Арсенал
Тула
Рыжков 56'
Кутьин 80'
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
15 июля 2015, 18:00 МСК
15.07.2015, 18:00 МСК
среда
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Кот
Игорь Кот
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
62
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
23
Калешин
Игорь Калешин
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
89
Стародуб
Дмитрий Стародуб
77
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
28
Рыжков
Владислав Рыжков
56'
56'
90
19
Дудолев
Артем Дудолев
57
48
Кутьин
Александр Кутьин
80'
80'
90
Запасные
73
Гагиты
Ренат Гагиты
16
Котов
Сергей Котов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
7
Деобальд
Павел Деобальд
14
Маслов
Сергей Маслов
54
Закарлюка
Александр Закарлюка