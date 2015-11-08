Тосно
мин
14
Прошин
Дмитрий Прошин
90
1
Байчора
Эдуард Байчора
90
5
Аравин
Алексей Аравин
90
4
Тимошин
Никита Тимошин
90
16
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
23
Причиненко
Станислав Причиненко
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90
80
Астафьев
Максим Астафьев
90
12
Михалев
Илья Михалев
61
7
Голышев
Павел Голышев
78
Запасные
90
Кобозев
Евгений Кобозев
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
13
Бочков
Андрей Бочков
24
Пазин
Андрей Пазин
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
15
Ильин
Владимир Ильин
46
Лаптев
Денис Лаптев