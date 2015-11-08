Матч завершен
Байкал
Иркутск
0 : 2
Матч завершен
Тосно
Тосно
Мухаметшин 87'
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
8 нояб. 2015, 9:00 МСК
8.11.2015, 9:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Тосно
мин
14
Прошин
Дмитрий Прошин
90
1
Байчора
Эдуард Байчора
90
5
Аравин
Алексей Аравин
90
4
Тимошин
Никита Тимошин
90
16
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
23
Причиненко
Станислав Причиненко
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90
80
Астафьев
Максим Астафьев
90
12
Михалев
Илья Михалев
61
7
Голышев
Павел Голышев
78
Запасные
90
Кобозев
Евгений Кобозев
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
87'
13
Бочков
Андрей Бочков
24
Пазин
Андрей Пазин
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
15
Ильин
Владимир Ильин
46
Лаптев
Денис Лаптев