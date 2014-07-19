Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Попов 82'
Гайдаш 87'
2 : 1
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
19 июля 2014, 7:00 МСК
19.07.2014, 7:00 МСК
суббота
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
11
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
17
Агапов
Александр Агапов
90
85
Попов
Михаил Попов
82'
82'
87
4
Чалов
Даниил Чалов
68
5
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
30
Трусевич
Максим Трусевич
59
19
Плетин
Василий Плетин
90
90
Гайдаш
Андрей Гайдаш
87'
87'
90
8
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
74
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
44
Имедашвили
Лаша Имедашвили
9
Камболов
Заурбек Камболов
65
Рябошапка
Павел Рябошапка
40
Козорез
Антон Козорез
5
Купчин
Антон Купчин
7
Гогуа
Гогита Гогуа
20
Кожанов
Олег Кожанов