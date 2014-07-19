СКА-Хабаровск
мин
11
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
17
Агапов
Александр Агапов
90
85
Попов
Михаил Попов
82'
87
4
Чалов
Даниил Чалов
68
5
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
30
Трусевич
Максим Трусевич
59
19
Плетин
Василий Плетин
90
90
Гайдаш
Андрей Гайдаш
87'
90
8
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
74
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
44
Имедашвили
Лаша Имедашвили
9
Камболов
Заурбек Камболов
65
Рябошапка
Павел Рябошапка
40
Козорез
Антон Козорез
5
Купчин
Антон Купчин
7
Гогуа
Гогита Гогуа
20
Кожанов
Олег Кожанов