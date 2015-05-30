Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
4
Таранов
Иван Таранов
84
4
Бурлак
Тарас Бурлак
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
40
Божин
Сергей Божин
45
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
30'
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
2
Драгун
Станислав Драгун
84
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
63
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
69'
89'
90
Запасные
1
Вавилин
Денис Вавилин
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
6
Телес
Бруно Телес
16
Симайс
Жерон Симайс
3
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
20
Померко
Алексей Померко
11
Махмудов
Эмин Махмудов