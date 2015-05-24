Енисей
мин
3
Магадиев
Денис Магадиев
66'
81
79
Плотников
Александр Плотников
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
4
Качан
Евгений Качан
48'
90
18
Марущак
Кирилл Марущак
90
33
Гультяев
Илья Гультяев
90
21
Иванов
Егор Иванов
68
44
Мануковский
Александр Мануковский
89'
90
14
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
15
Чадов
Вячеслав Чадов
73
10
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
87
Запасные
13
Юсифов
Самир Юсифов
25
Опарин
Михаил Опарин
22
Шабаев
Ильдар Шабаев
77
Хрущев
Алексей Хрущев
55
Исаев
Алексей Исаев
7
Алиев
Азер Алиев
92
Скворцов
Алексей Скворцов