Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Малых 68'
Кобялко 90'
2 : 0
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
10 мая 2015, 15:00 МСК
10.05.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
26
Васиев
Фарход Васиев
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
44
Климов
Игорь Климов
90
9
Парняков
Владимир Парняков
66
29
Афонин
Вадим Афонин
90
8
Шогенов
Марат Шогенов
90
30
Друзин
Алексей Друзин
59
24
Коронов
Игорь Коронов
87
13
Аппаев
Хызыр Аппаев
73
Запасные
6
Садыков
Айзат Садыков
1
Москвин
Артем Москвин
12
Малых
Андрей Малых
68'
25
Яковлев
Максим Яковлев
22
Кобялко
Антон Кобялко
90'
16
Хазов
Антон Хазов
11
Барсов
Максим Барсов