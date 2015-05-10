Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
26
Васиев
Фарход Васиев
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
44
Климов
Игорь Климов
90
9
Парняков
Владимир Парняков
66
29
Афонин
Вадим Афонин
90
8
Шогенов
Марат Шогенов
90
30
Друзин
Алексей Друзин
59
24
Коронов
Игорь Коронов
87
13
Аппаев
Хызыр Аппаев
73
Запасные
6
Садыков
Айзат Садыков
1
Москвин
Артем Москвин
12
Малых
Андрей Малых
25
Яковлев
Максим Яковлев
22
Кобялко
Антон Кобялко
16
Хазов
Антон Хазов
11
Барсов
Максим Барсов