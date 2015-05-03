Волгарь
мин
2
Догузов
Аслан Догузов
90
22
Бучнев
Станислав Бучнев
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Жиров
Александр Жиров
90
5
Иванов
Дмитрий Иванов
90
15
Коломийченко
Алексей Коломийченко
45'
66
17
Байрамян
Хорен Байрамян
46'
90
7
Кренделев
Александр Кренделев
66
32
Петрович
Бранимир Петрович
90
9
Болов
Руслан Болов
66
33
Алхазов
Александр Алхазов
73'
78
Запасные
10
Газзаев
Руслан Газзаев
11
Веркашанский
Сергей Веркашанский
88
Сикач
Степан Сикач
71
Денисов
Александр Денисов
33
Мурихин
Станислав Мурихин
8
Алейник
Олег Алейник
81
Букия
Темури Букия