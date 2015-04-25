Волга
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
19
Жестоков
Максим Жестоков
90'
90
29
Джалилов
Искандар Джалилов
90
6
Полянин
Дмитрий Полянин
90
17
Миносян
Артур Миносян
9
14
Суханов
Эдуард Суханов
67
31
Да Силва
Леандро Да Силва
90
13
Кухарчук
Илья Кухарчук
89'
90
7
Саркисов
Артур Саркисов
90
10
Козлов
Андрей Козлов
79
Запасные
96
Николаев
Никита Николаев
53
Чурин
Андрей Чурин
21
Уридия
Мераби Уридия
27
Комаров
Михаил Комаров
77
Прошин
Андрей Прошин
4
Костюков
Михаил Костюков
95
Петров
Илья Петров