Балтика
мин
22
Алексеев
Алексей Алексеев
62
68
Запрудских
Виталий Запрудских
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
8
Плопа
Максим Плопа
43
23
Васильев
Максим Васильев
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
6
Рытов
Михаил Рытов
90
29
Ваганов
Сергей Ваганов
90
9
Шуленин
Александр Шуленин
90
77
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
78
24
Базанов
Алексей Базанов
8
Запасные
71
Карачанаков
Антон Карачанаков
1
Колинько
Александр Колинько
13
Скавыш
Максим Скавыш
7
Зюзинс
Артурс Зюзинс
18
Нуров
Георгий Нуров
17
Гацко
Андрей Гацко
99
Субботин
Александр Субботин